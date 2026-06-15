大分県警が公開した、新たな写真を盛り込んだ八田與一容疑者のチラシ大分県警は15日、同県別府市で2022年に大学生2人をひき逃げし、殺傷したとして、殺人などの容疑で重要指名手配中の八田與一容疑者（29）について、新たな写真を盛り込んだチラシを報道陣に公開した。29日で事件から4年となるのを前に、広く情報提供を呼びかける。新たに公開された写真は、八田容疑者の全身が写ったものとサングラス姿の2枚で、それぞれ21歳