女優の石井杏奈（27）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「母と運動」と書き出した石井。「良い日曜日」と添えて自然体な笑顔のオフショットを披露した。ファンからは「可愛い」「ステキな表情」「髪型かわいい！」「三つ編み？可愛すぎるよ」「可愛いすぎる」「杏奈さん超絶可愛い」などのコメントが寄せられた。