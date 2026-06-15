名古屋市は15日、会員制スーパー「コストコ」守山倉庫店（同市守山区）の食品を購入して食べた7〜49歳の男女5人が腹痛や下痢などの症状を訴え、うち3人が入院したと発表した。全員の便から腸管出血性大腸菌O157を検出し、市は食中毒と断定し、原因となった食品を作る調理場を営業禁止処分とした。市保健所によると、5人は5月31日と6月1日に同店で調理された、ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」を食べた。男