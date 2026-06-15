【ベルリン＝工藤彩香、ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意したことを受け、英国、フランス、ドイツ、イタリアの欧州４か国首脳は１５日、「心から歓迎する」との共同声明を発表した。欧州諸国は、イランとの戦闘で要求された北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の貢献に応じず、米国との溝が深まった。共同声明では、「長期にわたる外交的解決が達成されるよう、米国やイラン、地域のパートナーと