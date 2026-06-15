ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が１５日までに自身のインスタグラムを更新。音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」でのオフショットを公開した。Ｍ！ＬＫは「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」など５つの賞を受賞した。佐野はトロフィーを手に笑顔を見せるメンバーの集合写真や、会場でのオ