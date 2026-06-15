山形市で15日午後、行われた記者会見。会場には報道陣に加え、ユニフォーム姿のサポーターたちも駆けつけ、注目度の高さを物語っていました。モンテディオ山形・相田健太郎社長「熱狂と興奮、非日常の体験、世界基準の観戦体験、このようなものをお届けし続けるスタジアムを作っていきたい」エスコン・伊藤貴俊社長「スタジアムの開発とチーム一体の相乗効果でより魅力ある街を作っていきたい」サッカ