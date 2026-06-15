サマンサタバサから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」をモチーフにしたスペシャルコレクションが登場します。ハワイの世界観を感じられるバッグや財布、チャームなど幅広いラインアップを展開。スティッチやエンジェル、スクランプたちの魅力を詰め込んだデザインは、ファンはもちろん夏のおしゃれを楽しみたい方にもおすすめです♡ ハ