ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪2026ジャンピーカップ」は15日の2日目11Rまで予選が行われ、16日の3日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。気迫の勝負駆けを実らせた。2日目8R1号艇で準優勝負だった津田陸翔（25＝広島）がインからコンマ09の仕掛けを放ち気合の先制。そのまま押し切って得点率6.33の17位で第一関門クリアを果たした。ただ機力的には「直線で負ける人はいないけど、タ