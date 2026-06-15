アメリカとイランによる和平合意の発表を受けて、経済産業省は、ホルムズ海峡の自由航行が確保されるか、引き続き注視したいと話しました。経済産業省は15日の記者会見で、今回の合意について、事態収束に向けた大きな一歩として、歓迎する考えを示しました。一方で、ホルムズ海峡の自由で安全な航行が確保され、このルートでの原油の調達が可能になるのかどうかについては、公式の署名式が行われるとされる、今週19日以降の状況を