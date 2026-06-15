4年に1度の祭典、FIFAサッカーワールドカップ。日本代表は15日朝、強豪オランダとの初戦に臨み県内からも熱い声援が送られました。最後は眠気を吹き飛ばすような劇的な同点ゴールで一番の盛り上がりをみせました。史上最強とも言われる日本代表。初のベスト8へ……ワールドカップの初戦に臨みました。この一戦を見届けようと早朝からテレビにかじりつく人たちが…＜記者リポート＞「時刻はまもなく