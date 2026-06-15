ママ友やパパ友とのつながりは、子育てを支え合う上で大切な存在になることもあります。一方で、その関係性のなかでふと迷う場面もあるのではないでしょうか。とくに「異性との連絡先交換」というテーマは、ママたちにとって判断がわかれるポイントかもしれません。『異性との連絡先交換、あまり良くないんだね。よそのママ友の旦那さんが育児の情報交換をしましょう、とメルアド交換の話をして断られているのを見た』日常の延長の