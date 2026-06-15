私はアカリ（42）。中学生の頃から付き合ってきた夫トオルと、高校1年生の長女ユキ、小学6年生の長男ナギと、4人で暮らしています。ナギは小さい頃から素直な子でしたが、最近は思春期に入ってきたのかそっけない態度も増えてきました。しかし最近ヌンチャクにハマり、技術を身につけて得意げに見せてくれるように。昔の自分を思い出してムズムズしている部分もありましたが、温かく見守っていた矢先……トオルとユキがナギをバカ