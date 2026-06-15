6月13日、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園で行われたのは、長岡花火とライトアップされたバラの競演を楽しめる『長岡花火ローズファンタジー』です。 5回目となった今年は例年とは違ったテーマでの開催となりました。 公園内の代表的なスポット『ながおか香りのバラ園』は、去年開かれた世界バラ会議で優秀庭園賞を受賞。 今年はその受賞を記念し『よろこびの香り』や『フルーティーの香り』な