【ダラス（米テキサス州）＝林信登】「ニッポン、ニッポン」――。強豪オランダに２度の先行を許す中、日本サポーターの声を合わせた応援はスタジアム内に響き渡り、試合時間が少なくなるにつれ、その声は大きくなっていった。スタジアムには６万９０００人を超える観客が集まり、試合の行方を見守った。試合終盤の８９分。コーナーキックから、小川航基選手（２８）のヘディングが、鎌田大地選手（２９）に当たって同点ゴール