カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１５日、横浜市内でファン感謝祭を行った。代表理事を務める本橋麻里さん、吉田夕梨花、鈴木夕湖、藤沢五月らが登壇。男子のロコ・ドラーゴ選手らも参加し、集まった４００人を超えるファンと約２時間、笑顔で交流した。世界選手権と日本選手権をともに戦った小穴桃里は、体調不良のため欠席となった。感謝祭の中盤には、ファンとともに「赤いサイロ」を使用し、「同時