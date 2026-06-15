米シンガー・ソングライターで、プロデューサーのオリバー・ツリーさんが14日朝、ブラジル・リオデジャネイロ近郊で起きたヘリコプター同士が空中衝突して墜落する事故で亡くなったことが分かった。32歳だった。米CNNなどによると、ヒット曲「Life Goes On」や「Miss You」などで知られるツリーさんは、ヘリコプター2機が空中で衝突して駐車場に墜落する事故で、犠牲になった6人の搭乗者のうち、1人だったという。ツリーさんは世界