【モデルプレス＝2026/06/15】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが6月14日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスとショートパンツのコーディネートを公開した。【写真】25歳キムタク長女「ギャルっぽいコーデも似合う」◆Cocomi、ショート丈トップス×ショーパンのギャル風コーデ公開Cocomiは「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」とコメント。ウエストがチラリとのぞくボーダー柄のショート