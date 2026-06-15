【モデルプレス＝2026/06/15】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月14日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】LA在住75歳有名女優の「理想的な和食」◆桃井かおり、手料理公開桃井は「卵とネギのあんかけ蕎麦〜山芋鰹、金平」とコメントし、食卓を公開。黒い器に盛り付けた蕎麦2つと、和食器に盛り付けられた山芋の短冊に鰹節をかけたもの、きんぴらごぼうが並んでいる。◆桃井かおりの投稿