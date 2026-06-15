【モデルプレス＝2026/06/15】女優の木村文乃が6月13日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「栄養満点」子ども用に盛り付けられた定食◆木村文乃、子どもの食事公開木村は「からあげ キャべきゅうサラダ、トマト シラスごはん 大根のおみそ汁 ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに配膳された子どもの食事を公開。メインの唐揚げは白い器にサラダとトマトとともに盛り付けられ、星の形の