鹿児島県・種子島沖の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市では、隊員宿舎の工事が地中のごみで中断しています。市は、廃棄物混じりの土を処理するため、追加の補正予算案を市議会に提案する方針です。 西之表市の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員向けに97戸分の宿舎を市内に整備する計画です。しかし、建設地はかつてごみ処理場で、地中から大量の古タイヤなどが出たため、