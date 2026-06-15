“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月13日（土）の放送は、フジクラゴルフクラブ相談室 五反田店を紹介しました。フジクラゴルフクラブ相談室 五反田店佐原