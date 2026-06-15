週明けのドル全面安は一巡、ロンドンでは揉み合い次の一手待ち＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、静かな取引。米国とイランが覚書に合意との報道を受けて週明け東京朝方にはドルが全面安となった。原油相場の急落とともに、有事のドル買いの巻き戻し反応が広がった。ドル円は159円台後半に下落したが、東京午前には160円台に買い戻された。日経平均の3000円超高によるリスク選好的な円売り圧力、ゴトー日の実需によ