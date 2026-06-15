21:15 カナダ住宅着工件数（5月） 予想25.4万件前回27.93万件 21:30 カナダ製造業売上高（4月） 予想4.5%前回3.0%（前月比) カナダ卸売売上高（4月） 予想0.2%前回1.9%（前月比) 米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月） 予想12.0前回19.6 22:15 米鉱工業生産指数（5月） 予想0.3%前回0.7%（前月比) 予想76.2%前回76.1%（設備稼働率) 23:00 米NAHB