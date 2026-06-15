山形県米沢市の県立高校付近でクマの出没が相次いでいる事態を受け、生徒が通学で使う路線バスを高校の敷地内に乗り入れる新たな運用が15日から始まりました。路線バスの乗り入れが始まったのは、米沢市の県立米沢興譲館高校の敷地内です。現在、米沢市が山形交通に委託している路線バスの最寄りのバス停は、興譲館高の校舎からおよそ500メートル離れており、周囲に逃げ込める建物が少ない状況です。付近では、5月からクマの