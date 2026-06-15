カーリング女子で２大会連続五輪メダルのロコ・ソラーレが１５日、神奈川県内でファン感謝祭を開催した。イベント内ではギネス記録に挑戦。１８年平昌五輪のハーフタイムで食べ、大きな話題を呼んだ「赤いサイロ」を用い、同時にパッケージを開封した人数を測定。４２０人が成功し、見事新記録を樹立した。スキップの藤沢五月は「（結果を）聞いた瞬間、鳥肌立ちました」と満面の笑みがあふれた。昨年９月のミラノ・コルティナ