◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）森保ジャパンが、初陣で大きな大きな勝ち点１をつかんだ。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｗ杯３度準優勝で過去１分け２敗の強豪オランダ（同８位）に２度追い付き、２―２で引き分けた。初戦で貴重な勝ち点１を獲得したが、劇的ドローの裏で課題も見えてきた。「Ｗ杯優勝」を目標に掲げる中、次戦（２０日＝日本時間２１日）１次リーグ