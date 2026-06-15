１５日、北京で開かれた全国党建設工作座談会。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京6月15日】中国共産党は15日、全国党建設工作座談会を北京で開き、蔡奇（さい・き）党中央政治局常務委員・中央書記処書記が出席し、演説した。李希（り・き）党中央政治局常務委員・中央紀律検査委員会書記も出席した。会議では次の認識が示された。習近平（しゅう・きんぺい）同志を核心とする党中央は第18回党大会（2012年11月）以降、