高市総理は15日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた「覚書」に合意したことを受け、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの首脳が出した共同声明に「参加する」と表明しました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた「覚書」に合意したことを受け、15日、フランス・イギリス・ドイツ・イタリアの4か国首脳は、「地域の安定と世界経済の安定化を図る絶好の機会で、心から歓迎する」などとする共同声明を発表しました。こうした中