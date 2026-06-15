こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のラ・シヤ天文台にあるMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した「NGC 2264」。いっかくじゅう座の方向、地球から約2600光年先にあります。【▲ MPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した星形成領域「NGC 2264」（Credit: ESO）】星雲を彩る幻想的な星団のイルミネーション星団の青白い星々の輝きと、赤い星雲のコントラストが美しいNGC 2264は、18世紀後半に天文学者のウィリアム・ハーシェルによって発見されま