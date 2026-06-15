W杯サッカーの今大会、アルビレックス新潟でプレーするオーストラリア代表ジェイソン・ゲリア選手が日本時間14日、グループステージに出場しました。14日行われたグループDのトルコ対オーストラリアの一戦。ゲリア選手は後半29分から途中出場。右サイドから攻撃をしかけ見せ場を作り……守りでも安定したプレーを披露。チームの2対0の勝利に貢献しました。そして、ワӦ