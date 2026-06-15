日経平均株価の急落局面で、金融危機後で最大となる資金流入を記録した日本株型投資信託。では、その後に訪れた「日本株の急騰」に対して、個人投資家たちはどのように動いたのでしょうか。今回は、インデックス型とアクティブ型、それぞれの直近の資金流出入データから、個人投資家たちのリアルな心理と今後の見通しを読み解きます。日経平均は4月、5月の上昇を受け年初来上昇率が30％超TOPIXと日経平均の値動きの違いが鮮明に2