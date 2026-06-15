【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の楽曲のみで花火が打ち上げられる『東北未来芸術花火2026～明日へのマーチ 桑田佳祐SP～』が、9月13日、宮城県亘理町・SAKANアスリートパーク鳥の海多目的広場（鳥の海公園多目的広場）にて開催されることが決定した。 ■『東北未来芸術花火2026』は桑田佳祐の夏のツアーファイナルの翌日に開催 東日本大震災で大きな被害を受けた宮城