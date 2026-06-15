眠い目をこすりながら応援した…という人も少なくなかったのではないでしょうか。６月１５日早朝に開催されたＦＩＦＡワールドカップ２０２６、日本対オランダ戦。強豪相手に一歩も引かないシーソーゲームに、道内は大いに盛り上がりました。史上初の３か国共同開催となった今回のワールドカップ。過去最多４８チームが集い、世界の頂点を決めます。グループステージＦ、日本代表