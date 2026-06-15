中国・安徽省蚌埠市の観光地で行われた演劇で、突然乱入した観客が旧日本軍の兵士を演じていた役者に殴り掛かる騒ぎがあった。中国メディアの荔枝新聞が13日に報じた。演劇では、旧日本軍の兵士らがとらえた女性を縛り付けて暴行を加える「残虐シーン」が演じられていたが、そこに突然、観客の高齢男性が飛び込んできて旧日本兵役の演者に飛び掛かり、蹴ったり殴ったりする暴行を加えた。男性はその後、スタッフによって引き