立憲民主党を支援する連合傘下の七つの産業別労働組合（産別）が、中道改革連合、公明両党との合流を巡り本格的協議を早期に実施するよう立民に要求したことが分かった。一部からは3党による「新党」結成を求める声が上がっており、立民は対応を検討している。複数の関係者が15日、明らかにした。立民は3党合流に慎重な姿勢を崩しておらず、3党間の正式協議は行われていない。参院選比例代表に組織内候補を抱える産別幹部は、2