記者会見するINAC神戸の阿部浩之新社長＝15日、神戸市J1のG大阪、川崎などで活躍し、女子のWEリーグINAC神戸の社長に就任した阿部浩之氏（36）が15日、神戸市内で記者会見し「愛され、圧倒的に強いクラブになれるように精いっぱい頑張りたい」と抱負を述べた。来季にリーグ連覇を狙うクラブの経営改善や、育成環境の整備に力を注ぐ考えを示した。奈良県出身で日本代表経験もあり、現役引退後はG大阪でビジネス面などに携わった