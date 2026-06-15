K-1ファイターが集結「日本の精神に捧げる曲」を披露サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦に臨み、オランダと2-2で引き分けた。この試合を前に、オランダ人ながら日本への敬意を伝えた元K-1ファイターがいた。使ったのは「歌」という手段だ。オランダのポッドキャスト番組「Route64」などでホストを務め、格闘家でもあるヘンク・カイパース氏はこの