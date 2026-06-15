飼い主さんに促されて歩かされていた猫。できる限り動きたくないようで…？あまりにも強い猫の意思と驚きの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「開始早々不満そう」「歩く気ゼロ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：太ってしまった猫→ダイエットのため、歩かせようとしたら…想像以上に『やる気のない光景』】 ダイエット開始！ YouTubeア