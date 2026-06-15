猫を亡くし「悲しんでいる人」へのNGワード5選 1.「また新しい猫を飼えばいいよ」 この言葉は、亡くなった猫の代わりがいくらでもいるかのような印象を与えてしまい、飼い主の心を深く傷つけます。 飼い主にとって、亡くなった猫は世界にたった一匹の、かけがえのない家族です。新しい子を迎えれば悲しみが癒えるという考えは、今の深い喪失感を否定することに繋がります。 たとえ励ますつもりであって