今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。家事ゼロの夫に絶望していたママ。でもある日、小学3年生の息子がキッチンで「信じられない光景」を作り出していました……！ママの何気ない「ぼやき」が起こした、最高に愛おしい物語です。 4コマ漫画