犬派だった旦那さんが小さな子猫を保護。すると、あまりの尊さに思わず感極まる姿がYouTube上で大反響！その姿は、記事執筆時点で209万回以上も再生され、「限度なく優しいお人柄なんだろなぁ」「わかる、愛しいんですよね…」などの声が寄せられました！ 【動画：『犬派の夫』が『捨てられていた子猫』を保護した結果…翌日の『まさかの様子』】 子猫を保護した翌日 YouTubeチャンネル「三毛猫かなり」さまは、推定生後1