バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと、高倉菫の1st写真集が扶桑社から8月26日に発売されることが決まり、先行イメージカットが公開された。 【写真】大きな果実が夢を膨らませてくれます これまで見せたことのない妖艶な姿まで存分に楽しめる１冊。沖縄で撮影され、まぶしい太陽、青く広がる海といった王道スポットはもちろんのこと、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、色香漂うシチュエーションに