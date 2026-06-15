移籍市場の専門家ディ・マルツィオ氏がスタッド・ランス所属の日本人MFに言及フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗は、移籍市場で新たな注目を集めているようだ。ローマ専門メディア「ローマ・プレス」が現地時間6月15日、移籍市場の専門家であるジャンルカ・ディ・マルツィオ氏の見解を交えて報じた。記事によると、ディ・マルツィオ氏は「カッフェ・ディ・マルツィオ」のポッドキャスト内で、中村がアタ