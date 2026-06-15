日本対オランダにシント＝トロイデンゆかりの選手が多数出場日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。ベルギー1部STVVシント＝トロイデンのプラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長が自身のSNSを更新し、同クラブ出身者たちが躍動する日本代表にエールを送った。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダ