６月１６日の川崎競馬２Ｒ（３歳五組）で、５月１日付で厩舎を開業した山崎誠士調教師（４１）が、初陣を迎えた。プラカーシャで臨んだ初出走は６着。また、１１Ｒにはポッドベッロをが出走させ、３着だった。山崎誠調教師は「勝つように仕上げてきましたが、初日に初勝利はかなわず、難しさも感じました。これから試行錯誤しながら経験を積んでいきたい」と語った。山崎調教師は騎手時代、ヒカリオーソで２０１９年の東京ダ