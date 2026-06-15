ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。礼儀正しさに驚いた巨人の23歳内野手を明かした。5月19日に福島・いわきで開催されたヤクルト―巨人戦の解説を務めた五十嵐氏。翌日、帰京の新幹線が巨人と一緒になった。そこに現れたのは巨人の2年目・浦田俊輔内野手（23）だった。「俺が座っていたら浦田選手