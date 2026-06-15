貿易関連のイベントで棚に並んだワインの瓶＝2025年2月、パリ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】米紙ニューヨーク・ポストは15日、フランスが米IT企業に対するデジタルサービス税を撤回しなければフランス産ワインに100％の関税を課すとトランプ米大統領が発言したと報じた。トランプ氏は既に、フランスのマクロン大統領に直接警告したという。同紙に「米国企業に課税しないようマクロン氏に要請した。するのであれば、フラ