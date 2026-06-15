女優の上坂樹里が15日、都内で映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに出席した。現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」では見上愛とともに主人公を演じている。この日は劇中衣装の紫の浴衣姿で登場。今年の夏にしたいことは「キャンプがしたいです」と明かした。「毎年家族と夏にキャンプするのが恒例。去年行けなかったので、今年こそは行きたい」と意欲を示した。