俳優中尾明慶（37）が15日、インスタグラムを更新。愛車アメリカ車の写真を公開した。駐車場にとめたプリムス・バラクーダの写真をアップ。特徴的な丸いヘッドライトとボンネット上のエアインテーク、アメリカンマッスルカーらしい迫力のあるフロント部分が写されている。中尾は「やっぱりとてもcoolでwildな愛車だ」とつづった。さらに「最後の写真は修学旅行のテレビっ子アクスタ化されないように気をつけます」とユーモアをま