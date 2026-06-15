アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。 長崎の被爆者は「まだ安堵できない」と不安な思いを示しました。 トランプ大統領は、日本時間の15日午前、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。 戦闘終結に向けた合意が成立したとした上で「ホルムズ海峡の無償開放を全面的に承認すると共に、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認する」としています。 一方